“Net een oorlogszone”: verpleegsters klagen barre werkomstandigheden aan in New Yorkse ziekenhuizen

De Verenigde Staten voeren met meer dan 245.000 coronapatiënten de top tien van de meeste besmettingen in de wereld aan. Veel van die besmettingen werden vastgesteld in New York City, de wereldstad met meer dan acht miljoen inwoners. De New Yorkse ziekenhuizen worden overspoeld met patiënten, waardoor de zorgverleners overuren draaien. En wanneer ze even kunnen rusten, hebben ze nachtmerries over de “oorlogszone” waarin ze terechtkomen, aldus de New Yorkse verpleegster Diana Torres. Zij getuigt over het tekort aan middelen om de pandemie te bestrijden.