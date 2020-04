Goed nieuws voor 15-jarig supertalent van Borussia Dortmund: Moukoko kan sneller debuteren

De Deutsche Fussball Liga (DFL) heeft de minimumleeftijd waarop spelers mogen worden ingezet aangepast, waardoor supertalent Youssoufa Moukoko (15) in november zijn debuut in de Bundesliga kan maken. Hij zal dan 16 jaar zijn.

LEES OOK. Een portret van Youssoufa Moukoko: “Straks scoort hij 130 goals in drie jaar”

Moukoko zou normaal tot augustus 2021 moeten wachten op zijn Bundesliga-vuurdoop, maar door de nieuwe regel mag hij vanaf zijn zestiende in actie komen op het hoogste niveau. Op 20 november zal hij deze leeftijd bereiken. De aanvaller maakt al een tijdje indruk in de jeugdopleiding van Borussia Dortmund. Zo scoorde hij bij de U19 van de Borussen 34 doelpunten in 20 wedstrijden. In oktober vorig jaar kroonde Moukoko zich tot de jongste doelpuntenmaker aller tijden in de UEFA Youth League.

“We zijn heel blij met dit besluit”, vertelt Lars Ricken, het hoofd jeugdopleiding van Borussia Dortmund, aan het Duitse blad Kicker. “Dit helpt de clubs, maar ook de spelers in hun ontwikkeling. Een meerderheid van de clubs gaf aan dat uitzonderlijke talenten, in heel zeldzame gevallen, deze volgende stap moeten kunnen zetten.”