Kinderen en ouders Syriëstrijders in beroep tegen beschikking dwangsommenrechter

De tien kinderen van IS-strijders en hun ouders die een kort geding hebben ingesteld tegen de Belgische staat, hebben beroep aangetekend tegen de beschikking van de dwangsommenrechter van 25 februari. Dat melden hun advocaten, Abderrahim Lahlali en Mohamed Özdemir.

Intussen zijn de pleidooien voor het Brusselse hof van beroep over de oorspronkelijke beschikking van de kortgedingrechter uitgesteld tot na de coronacrisis, en heeft de beslagrechter de procedure rond het uitvoerend beslag bij de FOD’s Justitie en Buitenlandse Zaken zonder voorwerp verklaard.

Op 11 december 2019 besliste de Brusselse kortgedingrechter dat de Belgische regering aan tien kinderen van Syrië-strijders consulaire bijstand moest verlenen en hen documenten moet bezorgen die hen in staat zouden stellen om onder begeleiding naar België te komen. De kortgedingrechter legde ook een dwangsom op van 5.000 euro per dag vertraging en per kind.

Volgens de advocaten van de kinderen en hun ouders deed de Belgische regering onvoldoende om die beschikking uit te voeren, waarop ze een deurwaarder naar de FOD’s Justitie en Buitenlandse Zaken stuurde om uitvoerend beslag te leggen en de dwangsommen op te eisen. De regering stapte echter naar de dwangsommenrechter, de rechter die de oorspronkelijke beschikking in kort geding had uitgesproken. Daar vroeg ze om de opgelegde dwangsommen te herzien omdat ze in de onmogelijkheid zou zijn de beschikking uit te voeren.

Die dwangsommenrechter oordeelde op 25 februari dat de regering in die omstandigheden inderdaad de beschikking niet kan uitvoeren en besliste dat de dwangsommen pas betaald moesten worden als de regering de beschikking nog steeds niet uitvoert, drie maanden nadat de ouders er schriftelijke mee hebben ingestemd om de kinderen zonder hen te laten repatriëren.

De ouders en kinderen zijn nu tegen die beschikking van de dwangsommenrechter in beroep gegaan.

