UEFA-voorzitter houdt voet bij stuk: “België riskeert uitsluiting in Europa”

Aleksander Ceferin heeft nog eens duidelijk gemaakt wat de UEFA denkt van de beslissing van de Pro League om onze competitie stop te zetten. ”Competities die eraan denken om het seizoen te stop te zetten, zetten hun deelname aan Europees voetbal volgend seizoen op het spel.”

“Stopzetten is niet de juiste manier. Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer. Je kunt niet om hulp vragen en dan zelf bepalen wanneer het je het beste uitkomt”, zegt Ceferin in een video-interview met de Duitse zender ZDF.

De UEFA wil de competities helemaal laten uitspelen, al gaat dat ten koste van de supporters. “Zonder fans is voetbal niet hetzelfde”, geeft hij toe. “Maar het is toch beter om weer voetbal te kunnen zien op televisie zonder supporters dan helemaal geen voetbal.”

De Sloveense voorzitter van de Europese voetbalbond benadrukt daarmee nog eens dat het stopzetten van de Jupiler Pro League allesbehalve naar de zin van zijn organisatie was. De UEFA reageerde gisteren niet geheel toevallig met een brief gericht aan de nationale voetbalfederaties, met een oproep om de competities niet stil te leggen.

LEES OOK. Onze chef voetbal over het dreigement van de UEFA: “Verwerpelijk”