Laagste aantal bioscoopbezoekers voor Vlaamse films in 12 jaar, en dat heeft niets met coronavirus te maken

Vlaamse films hebben vorig jaar net geen 1,3 miljoen bezoekers getrokken. Dat is het laagste aantal sinds 2007, zo blijkt uit het jaarverslag van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). “Viva Boma”, de vierde film van “FC De Kampioenen”, was de enige uitschieter.

De bezoekerscijfers voor Vlaamse films kennen traditioneel pieken en dalen, maar vorig jaar was een uitzonderlijk diep dal. In 2018 lokten de Vlaamse films nog ruim 2,2 miljoen bezoekers naar de zalen, in 2017 waren het er 1,7 miljoen.

Het VAF wijst er in zijn jaarverslag op dat er vorig jaar minder fictiefilms geprogrammeerd werden die een groot publiek ambiëren. De top drie bestond uit “Viva Boma” met 330.978 bezoekers in 2019, de animatiefilm “Corgi” met 246.631 bezoekers en “De Buurtpolitie 3: het circus” met 123.067 bezoekers. De Kampioenenfilm van Jan Verheyen haalde dat cijfer in twee weken, want de film kwam pas op 18 december uit. Na Nieuwjaar ging het bezoekersaantal boven het half miljoen.

Op de festivals deden de Vlaamse films het iets minder goed dan in 2018. Negenentachtig selecties op de belangrijkste filmfestivals leverden 15 prijzen op. Het voorgaande jaar waren dat 20 prijzen uit 63 selecties.