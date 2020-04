Bayern München doet na interimperiode langer voort met coach Hansi Flick: “Zijn empathie spreekt voor zich”

Bayern München heeft het contract van coach Hansi Flick verlengd tot 2023. Zijn interimbaan zit erop, hij is definitief als hoofdcoach aangesteld bij de Duitse recordkampioen.

Flick nam begin november over bij de Beierse grootmacht na het ontslag van de Kroaat Niko Kovac. Enkele weken later maakte bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge al duidelijk dat Flick zeker tot eind deze jaargang hoofdcoach zal blijven. Nu werd de overeenkomst verlengd tot juni 2023.

“Bayern is heel tevreden met het werk van Hansi”, reageert Rummenigge. “De ploeg ontwikkelde zich sterk onder hem, met attractief voetbal dat zich in resultaten weerspiegelt. Ik stel de manier waarop hij het team leidt erg op prijs, zijn menselijke kwaliteiten zijn overtuigend en zijn empathie spreekt voor zich. We delen de overtuiging dat we met hem onze doelen kunnen bereiken.”

Flick zette de voorbije maanden met Bayern veelbelovende resultaten neer. Sinds hij overnam loodste hij het team uit München naar de kop van de Bundesliga. Bayern is ook nog aan zet in de halve finales van de Duitse Beker en achtste finales van de Champions League. Al is het de vraag of er dit seizoen wegens de coronacrisis nog gevoetbald gaat worden op alle fronten.

“Ik kijk ernaar uit om met de rest van de technische staf en de ploeg de komende uitdagingen tegemoet te gaan”, reageert de T1. “De gesprekken met Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic verliepen zeer goed en waren doorspekt met wederzijds vertrouwen. We hebben de doelen voor de komende jaren vastgelegd. Ik ben er zeker van dat we samen heel wat kunnen bereiken.”