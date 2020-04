BAS behandelt klacht van Virton over licentievoorwaarden op 23 april

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zal zich op donderdag 23 april buigen over de klacht van Excelsior Virton tegen “het discriminerende karakter” van bepaalde licentievoorwaarden in het bondsreglement. Dat bevestigde de 1B-club vrijdag.

Virton startte een arbitrageprocedure op tegen de Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) met als doel een aantal diverse licentievoorwaarden, die volgens de club in strijd zouden zijn met het mededingingsrecht, nietig te laten verklaren. Het BAS zal zich over dat licentiereglement buigen.

Volgens de advocaten van Virton tasten de huidige licentievoorwaarden de economische vrijheid van de clubs aan en zijn ze daardoor in strijd met het mededingingsrecht. De Luxembugers hebben het onder meer over een aantal continuïteitsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het verbod om een sponsoringcontract in rekening te brengen van een bedrijf dat gelinkt kan worden aan bestuurslid van een voetbalclub. Ze vragen dat die geschrapt worden.

Virton haalt er ook de coronacrisis bij. De licentiecommissie vraagt om een begroting van achttien maanden voor te kunnen leggen, maar door die pandemie is dat volgens de 1B-club “pure fictie”. Het is volgens Virton onmogelijk om voor 15 april, wanneer de algemene vergadering van de Pro League knopen doorhakt over het vervolg van de competitie, te kunnen beslissen of een club financieel gezond zal blijven tot 30 juni 2021. “Er zijn wegens de coronacrisis grote aanpassingen nodig aan het huidige reglement”, klinkt het in de Gaume. De licentiecommissie doet op 8 april uitspraak, maar Virton vraagt om die beslissing uit te stellen.

Tot slot hekelt Virton dat de licentieregels niet voor iedereen gelden. De Luxemburgers vallen de licentie aan van RSC Anderlecht, dat een positief advies van de licentiemanager kreeg. Virton verwijst naar de betrokkenheid van Wouter Vandenhaute, die ook gelinkt is aan makelaarsbureau Let’s Play, en de belangenvermenging van RSCA-voorzitter Marc Coucke, die eigenaar is van de tribune van KV Oostende en in die hoedanigheid een deal met een Amerikaanse overnemer in de weg zou staan. Eerder stelden ook Waasland-Beveren en KV Oostende de licentie van Anderlecht in vraag.

Virton vraagt dat de licentiecommissie pas uitspraak doet over de licentiedossiers tot het BAS zich over de kwestie heeft uitgesproken. De advocaten van de club spelen ook met het idee om een klacht neer te leggen bij de Belgische Mededingingsautoriteit.