Reageren we angstig, opvliegend of empathisch op de coronacrisis? Het is de schuld van de wormen in ons hoofd

Onze persoonlijkheid: waar zit ze, hoe werkt ze en wat kunnen we er nog aan veranderen?

Als de coronacrisis ons íets geleerd heeft, dan wel dat we in het licht van een ramp écht onze persoonlijkheid laten zien. De een slaat van pure angst 200 rollen wc-papier in, de ander zou zijn laatste masker weggeven om anderen te helpen. De een verkoopt z’n aandelen, de ander ziet een opportuniteit en koopt er net. Daar zijn ballen voor nodig, zeggen we dan. Het vergt persoonlijkheid. Maar wat is dat juist, persoonlijkheid? En waar zit die? Toch eerder in de brains dan in de ballen, zo blijkt.