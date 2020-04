Komt die druk op de borst door corona of slechts door de angst daarvoor? Zo voelt typische 'coronapijn'

Wanneer een virus met dodelijk vermogen de wereld rondwaart, wordt die wereld wat alerter. En dan wordt die druk op de borst plots een mogelijk symptoom van dat virus. Maar wanneer weet je of het slechts schrik is, of er écht iets aan de hand is? “Als je een snotneus of hoest hebt, moet je in je kot blijven, niét als je mogelijk een beroerte hebt,” zegt het diensthoofd van het centrum voor hart- en vaatziekten aan het UZ Brussel.