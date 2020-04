Zorgverlener Cedric organiseert dansfeest vanuit deuropening voor bewoners zorgcentrum: “Dat vinden ze fantastisch”

Verpleegkundigen en medisch personeel verzetten momenteel bergen werk om patiënten die besmet zijn met het coronavirus te verzorgen. Het Nieuwsblad vroeg verpleegkundige Cedric Vansteenbergen hoe zijn job er nu uitziet in woon-zorgcentrum Hof Ter Dennen in Vosselaar. Om de bewoners bezig te houden organiseren de zorgverleners dansfeestjes, maar om de social distancing te respecteren, dansen de bejaarden vanuit hun deuropening. “Dat vinden ze fantastisch”, klinkt het.

bekijk ook

Ergotherapeute Inez getuigt over werken in woonzorgcentrum: “De band met onze bewoners is hechter geworden”

Verpleegkundige Stefanie getuigt over werken op corona-afdeling: “De omgang met de patiënten is helemaal anders”