Meer rust voor kinderen én ouders na de paasvakantie: “Een leerling die zich 4 uur per dag concentreert, dat is heel wat”

Goed nieuws voor ouders die kreunen onder al dat leerkrachtje spelen in tijden van corona. In een nieuwe richtlijn voor scholen en ouders adviseert onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) dat u maximaal twee uur per week spendeert aan het begeleiden van uw kinderen bij hun schoolwerk. “Het is veel belangrijker dat ouders een rustige werkplek creëren, dan dat ze zelf lesgeven", zeggen experts.