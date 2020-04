Geen Tomorrowland dit jaar? Burgemeesters Boom en Rumst geven negatief advies

Boom / Rumst -

Als het van de Boomse en Rumstse burgemeesters afhangt, gaat het dancefestival Tomorrowland in De Schorre dit jaar niet door. Via een brief bezorgen ze een negatief advies aan de Nationale Veiligheidsraad en ze brengen ook de organisatoren daarover op de hoogte. Een definitieve beslissing is er voorlopig nog niet, al beseffen ze bij Tomorrowland ook dat de festivalzomer aan een zijden draadje hangt.