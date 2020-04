“Jullie Belgen laten zien dat er toch iets is geleerd van alle ellende, de UEFA daarentegen gaat letterlijk over lijken”

Ergens vol goede moed aan beginnen en dan midden in de euforie opeens verplicht tot stilstand worden gebracht: nu weet Marc Coucke ook eens hoe ze zich bij KV Oostende voelden. Dat is het eerste wat ik dacht toen ik hoorde dat de Belgische competitie wordt stopgezet: hoe gaat het nu met Marc Coucke? Staat die met zijn hoofd in de nek van een van zijn paarden te huilen?