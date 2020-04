Deschacht (39) weet van geen ophouden: hij verlengt met een jaar bij Zulte Waregem

Essevee kan ook volgend seizoen rekenen op de ervaring van Olivier Deschacht (39). De verdediger verlengde voor nog een extra jaar aan de Gaverbeek. Momenteel revalideert hij nog van een schouderblessure.

De meervoudig international start straks aan zijn tweede seizoen bij Zulte Waregem. Na meer dan 600 wedstrijden voor RSC Anderlecht, Sporting Lokeren en Essevee blijft de verdediger gemotiveerd voor het nieuwe seizoen: “Vorige zomer kon ik dankzij Essevee profvoetballer blijven dus ik ben de club zeer dankbaar. De supporters hebben me met open armen ontvangen en ik zal er alles aan doen om hen ook dit seizoen iets terug te bieden”, laat hij weten via de website van de club.

“We hadden afgelopen seizoen een heel sterke periode voor nieuwjaar en we moeten met dezelfde focus starten aan volgend seizoen. En wie weet zit er dan een nieuw hoogtepunt in voor Essevee. We willen nog beter doen dan de negende plaats en de halve finale van de Croky Cup”, klinkt hij zelfverzekerd. “Ik zal volgend seizoen een belangrijke rol kunnen spelen op het veld maar vooral ook in de kleedkamer.”

In een filmpje op Twitter kondigt Deschacht het nieuws zelf aan. Zijn kinderen vragen zich af hoe lang hun papa nog gaat voetballen op het hoogste niveau: “Na dit jaar ga je dan toch wel stoppen, papa?”

