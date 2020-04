Leerlingen die online les volgen zien hoe hun leerkracht wordt mishandeld

Dat het coronavirus en de quarantaine tot meer familiaal geweld zal leiden, daar zijn experts het over eens. Nederlandse leerlingen die online les volgden, hebben nu live op hun tablet of laptop kunnen zien hoe hun docente werd mishandeld.

De leerlingen van het ISW Hoogeland in Naaldwijk, in Zuid-Holland, waren danig aangeslagen dat ze een brief hebben gekregen van de school.

Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf volgden de leerlingen online les via Teams omdat de scholen er net als bij ons gesloten zijn. Plots zagen ze hoe hun leerkracht thuis werd mishandeld. Alles werd gefilmd via de webcam.

De politie werd verwittigd.

Aangezien alles in de privésfeer gebeurde, wordt er geen verder commentaar gegeven.