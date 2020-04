Een dief heeft de inzamelpot van Zwerfkat in Le(u)ven gestolen in supermarkt Carrefour Express in de Diestsesteenweg, Kessel-Lo. Voorzitter Sabine Bovend’aerde reageert aangeslagen. “Zeker nu komt het extra hard aan.”

De organisatie Zwerfkat in Le(u)ven staat in voor het welzijn van loslopende katten. “Enerzijds hebben we een project lopen om verwilderde katten te steriliseren. Langs de andere kant doen we aan ...