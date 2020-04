Voetballegende Drogba reageert fors op voorstel van Franse artsen: “Help ons in plaats van Afrikanen te zien als proefkonijnen”

Voormalig topvoetballer Didier Drogba heeft op zijn sociale media-kanalen schande gesproken over het voorstel dat twee artsen deden op de Franse tv-zender LCI. Dokters Jean-Paul Mira en Camille Locht overwogen namelijk om controversiële testen te doen rond het coronavirus te doen in Afrika.

Artsen Jean-Paul Mira en Camille Locht stelden op de Franse televisie voor testen naar het coronavirus te doen in Afrika. Mira opende het debat: “Als ik even provocatief mag zijn, waarom zouden we geen studie naar het virus doen in Afrika, waar ze geen maskers, behandelingen of reanimaties hebben?” Locht ging nadien akkoord met zijn collega: “We denken inderdaad aan een vergelijkbare studie in Afrika. Al verwerpen we ook geen studie in Europa of Australië.”

“Het is ondenkbaar dat we dit blijven accepteren”, liet Drogba, voormalig spits van onder meer Olympique Marseille en Chelsea, optekenen. “Afrika is geen laboratorium. Ik keur dit racistische en minachtende voorstel sterk af.”

Voor Drogba kunnen de uitspraken van twee Franse artsen niet door de beugel Foto: EPA

“Help ons levens te redden in Afrika en de verspreiding van het virus tegen te gaan, in plaats van ons te gebruiken als proefkonijnen”, ging Drogba nog verder. “Het is absurd.”

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.

Africa isn’t a testing lab.

I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.



Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv — Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020

De woorden van Drogba bleven niet zonder gevolg. Ook collega-voetballers Samuel Eto’o en Demba Ba sluiten zich aan bij zijn uitspraken.“Welkom in het Westen, waar blanken zichzelf zo superieur vinden dat racisme en domheid een banaliteit worden,” foetert Ba op Twitter.

Bienvenue en occident , la où le blanc se croit tellement supérieur que racisme et débilité deviennent banalité. TIME TO RISE ✊🏿 pic.twitter.com/R08R7K9QAw — Demba Ba (@dembabafoot) April 2, 2020

Afrika is met voorlopig 7.000 besmettingen en bijna 300 doden nog niet zwaar getroffen door het coronavirus. Deskundigen menen echter wel dat er nog verwoestende effecten van het virus op komst zijn in Afrika.