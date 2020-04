Vlaamse virologen sceptisch over Amerikaans rapport dat voor ons land lockdown tot juli voorspelt

Adviesbureau Boston Consulting Group, een van de grootste ter wereld, schat dat de piek van de dagelijkse besmettingen in België pas volgt in de derde week van mei. En de lockdown zou volgens het bureau hier zelfs ten vroegste eindigen in de tweede week van juni en ten laatste eind juli. Optimistisch worden we daar niet van, maar Vlaamse virologen hechten weinig geloof aan die modellen. “Je moet die met een korrel zout nemen”, zegt Steven Van Gucht.

Op basis van de cijfers over coronabesmettingen doet het Amerikaans consultancybureau voorspellingen over het “epidemisch scenario” per land en publiceerde die op 25 maart. Voor het zwaar getroffen Spanje voorspellen ze de piek van besmettingen in de laatste week april. Voor Italië nog een week vroeger. Maar bij ons? Pas in de derde week van mei, net zoals in Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. En de voorspelling voor het einde van lockdown geeft ook weinig hoop.

“Maar dat lijkt me héél vergaand”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Ik vraag me af of ze wel rekening hielden met de opbouw van immuniteit. Die modellen moet je met een korrel zout nemen, want de grootste onbekende is hoeveel mensen al besmet zijn geweest, en dus al immuun zijn. Dat heeft een grote impact op de voorspelling.”

“Mogen optimistischer zijn”

Sowieso kijkt Van Gucht daarvoor liever naar de situatie in China dan naar dergelijke modellen. “Daar heeft het uiteindelijk twee maanden geduurd en bereikten ze halverwege hun piek. Hun lockdown was wel iets strenger dan bij ons, maar we mogen optimistischer zijn dan die voorspelling van Boston Consulting Group.”

Wanneer hij dan wel denkt dat de piek komt? Dat blijft koffiedik kijken. “We hebben nu sinds 13 maart maatregelen, het lijkt me redelijk dat we het half mei al met minder maatregelen zullen doen, misschien zelfs nog vroeger. Want het ziet ernaar uit dat we nu een plateaufase hebben en de cijfers stabiliseren, al is het nog te vroeg om helemaal zeker te zijn. We kunnen niet anders dan de cijfers te volgen. En hoe meer we er hebben, hoe beter we de voorspellingen kunnen doen.”