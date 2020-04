Anderlecht kijkt naar opzijgeschoven Michael Verschueren om bij UEFA te lobbyen tegen competitiestop

Tot een vreugdedansje leidde het niet – de volksgezondheid staat op het spel –, maar Anderlecht is toch niet rouwig om het dreigement van de UEFA om Belgische clubs uit Europa te weren. Als het enigszins kan, wil Marc Coucke (een vorm van) play-offs afwerken om een kansje te behouden op Europees voetbal. Paars-wit kijkt nu naar Michael Verschueren. De sportief manager werd wel opzijgeschoven, maar met zijn goeie contacten bij de UEFA kan hij lobbyen om een directe competitiestop vooralsnog tegen te gaan.

Bij Anderlecht ligt een héél grondig besparingsplan op tafel. Sommige makelaars schrikken dat de club zelfs wil beknibbelen op kleine betalingen en vraagt hen om enkele duizenden euro’s te laten vallen. De sanering moet grondig gebeuren. Zo dient de kern deze zomer te worden afgeslankt en nieuwe transfers zouden niet meer dan 2,5 miljoen euro mogen kosten. Als de competitie nu echter al wordt stopgezet, dan dalen de inkomsten zonder play-offs (en zonder eventueel Europees voetbal) nog meer. Paars-wit droomde voor die laatste speeldag echt nog van Play-off 1, hoor.

Op de raad van bestuur van de Pro League legde Marc Coucke zich weliswaar neer bij het advies om onze competitie direct te stoppen, maar Anderlecht keek heel snel in de richting van de UEFA. Natuurlijk wil RSCA de gezondheid niet op het spel zetten, maar het vindt het nog te vroeg om nu al een definitief punt te zetten achter de Jupiler Pro League. Bovendien weten de Brusselaars dat er binnen de Europese voetbalbond een stroom van topclubs is die er net zo over denkt. Clubs die hopen schadeclaims van tv-zenders te vermijden en verlies aan inkomsten te beperken door straks in pakweg Italië, Spanje, Duitsland en Engeland toch nog te voetballen tot begin augustus. Desnoods zonder publiek.

Geen logica

Daarin is mogelijk een rol weggelegd voor Michael Verschueren. Verschueren junior zetelt al jaren in de ECA (European Club Association), die de grote Europese clubs vertegenwoordigt. Zo heeft hij goeie banden met bestuurders als Nasser Al-Khelaifi (PSG), Josep Maria Bartomeu (Barcelona), Edwin van der Sar (Ajax) en Adrea Agnelli (Juventus). Zij kunnen de koers die de UEFA gaat varen stevig beïnvloeden.

Anderlecht snapt gewoon niet dat er in België eerst een dwingend advies gegeven wordt om te stoppen en daarna pas een werkgroep is opgericht om te regelen hoe die stop moet gebeuren. Dat tart volgens hen alle logica. Het is makkelijk gezegd dat de werkgroep nu al de Europese tickets kan verdelen, maar hoe zal het gaan in de praktijk? Wat als de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp ook niet wordt gespeeld? Wie krijgt dan het ticket voor de groepsfase van de Europa League?

Ander element: de spelers missen nu een resem wedstrijden waarin ze best veel wedstrijdpremies konden verdienen. Nu ontneem je hen vroegtijdig de kans om die centen binnen te halen. Wat als één voetballer klacht indient tegen de Pro League wegens broodroof? Nu nog niet, natuurlijk, want elk weldenkend mens weet dat er door de coronacrisis nog niet kan gevoetbald worden. Maar zo’n scenario is niet geheel ondenkbaar als de bal straks toch weer rolt in andere landen.

Sleutelrol

Het financieel noodlijdende Anderlecht probeert uiteraard te vermijden dat het zijn spelers – die garanties willen tegen technisch werkloosheid in mei en juni – straks nog moet betalen, terwijl ze geen prestaties leveren. Maar Verschueren kan best wel wat argumenten voorleggen aan zijn contacten bij de UEFA en kan zich zo in een sleutelrol manoeuvreren.

Lukt dat niet, dan stijgt ongetwijfeld de nood om deze zomer een goudhaantje als Albert Sambi Lokonga te verkopen. Alleen zal maanden zonder voetbal door de coronacrisis wellicht ook een negatieve invloed hebben op de transfersommen die geboden zullen worden.