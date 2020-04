Nieuw drama treft roemrijke Kennedy-dynastie: kleindochter van Bobby Kennedy en zoontje wellicht verdronken tijdens het kanovaren

Neergeschoten, verongelukt, overdosis drugs, verdronken. De Amerikaanse Kennedy-clan is nog maar eens door het noodlot getroffen. Bobby Kennedy’s kleindochter Maeve Kennedy Townsend Mc Kean en haar zoontje Gideon (8) zijn zo goed als zeker verdronken bij een bootongeval.

Volgens de Washington Post bevestigde de echtgenoot van Maeve, David, dat zijn vrouw en zoon donderdag op de South River in Maryland aan het kanovaren waren en dat ze sindsdien niet meer zijn gezien.

Maeve en Gideon werden voor het laatst gezien in de buurt van Herring Bay. Nadien kreeg de brandweer een noodoproep van een getuige die gezien had hoe de twee in moeilijkheden kwamen. Maar bij aankomst van de brandweer werd er niets of niemand gevonden.

Maeve en haar man David. Hij heeft bevestigd dat haar vrouw en hun zoontje vermist zijn Foto: rr

De zoektocht naar Maeve en Gideon gaat onverminderd door, maar er is geen hoop meer om hen levend terug te vinden, zegt de politie. Hun kano zou intussen wel gevonden zijn.

Maeve is de dochter van Kathleen Kennedy Townsend. Ze is ook de kleindochter van Robert F. Kennedy en de achternicht van president John F. Kennedy.

Noodlot

Het noodlot blijft de roemrijke Kennedy-dynastie dus achtervolgen. De 22-jarige Saoirse, kleindochter van Robert F. Kennedy, is vorig jaar overleden aan een hartstilstand. Wellicht veroorzaakt door een overdosis drugs. Ze was al de zoveelste Kennedy die onverwachts en in dramatische omstandigheden stierf.

Saoirse Kennedy Hill, de 22-jarige kleindochter van wijlen senator Robert F. Kennedy, werd bewusteloos teruggevonden op het zes hectare groot familiedomein in Hyannis Port (Massachusetts). De jonge vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Een hartstilstand, zo luidt de officiële doodsoorzaak. Maar volgens de Amerikaanse krant New York Times, die een bron dicht bij de familie citeert, stierf ze aan een overdosis drugs.

Het was geweten dat Saoirse gebukt ging onder zware psychologische problemen. In de schoolkrant van Deerfield Academy schreef ze een paar jaar geleden nog over hoe ze worstelde met depressies en zelfmoordneigingen. “Het begon op de middelbare school en het zal voor de rest van mijn leven blijven. Erge aanvallen van verdriet, alsof een zware steen op mijn borst drukt”, schreef ze. Een moedige getuigenis waar ze nadien veel lof voor kreeg.

Na haar middelbare school ging ze studeren in Boston en deed ze vrijwilligerswerk bij verschillende mensen- en vrouwenrechtenorganisaties. Maar de jongste maanden voelde ze zich weer slecht en sloot ze zich vaak af van de buitenwereld.

Voor de 91-jarige Ethel, grootmoeder van Saoirse (foto) en weduwe van Robert F. Kennedy, was het al het zoveelste drama binnen de familie.

President John F. Kennedy (JFK) was immens populair bij de Amerikanen en vormde samen met zijn vrouw Jacqueline een glamourkoppel. Bij het grote publiek was de jongste president ooit onder meer gekend als de man die de plannen bekendmaakte om een man op de maan te zetten en zo de ruimtewedloop met de Sovjet-Unie te winnen.

Op 22 november 1963 keek de hele wereld mee toen de 46-jarige president voor het oog van de tv-camera’s werd neergeschoten in Dallas, in de Amerikaanse staat Texas. Een kogel in het hoofd en in de rug werden hem fataal. Twee dagen na de moord werd schutter Lee Harvey Oswald op het politiebureau van Dallas vermoord door nachtclubeigenaar Jack Ruby.

John F. Kennedy FOTO: RR

Vijf jaar later werd de Kennedy-clan opnieuw zwaar getroffen toen Robert F. Kennedy (42), Johns jongere broer, werd neergeschoten tijdens een campagnebijeenkomst in Los Angeles. Hij stierf een dag later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dader kreeg de doodstraf, later omgezet in levenslang.

Robert F. Kennedy Foto: rr

De zoon van Robert F. Kennedy, David (28), was nog een kind toen hij zijn vader op tv vermoord zag worden. Dat hij later verslaafd raakte aan cocaïne, had daar volgens wie hem kende veel mee te maken. De oom van de nu overleden Saoirse overleed zelf aan een overdosis in 1984. Dat gebeurde in alle eenzaamheid in een hotelkamer in Florida.

David Kennedy

Zijn broer Michael L. Kennedy (39) stierf onverwachts na een ski-ongeluk in Colorado. Op oudejaarsavond 1997 nog wel. Hij was met vrienden met een voetbal aan het spelen op de skilatten toen hij zwaar ten val kwam.

John F. Kennedy jr (39), de zoon van JFK, kwam in 1999 om toen het privévliegtuigje dat hij bestuurde, crashte in de Atlantische Oceaan. Hij was op weg naar Massachusetts maar raakte gedesoriënteerd. Ook zijn vrouw Carolyn en schoonzus Lauren Bessette kwamen om het leven.

Meer recent, in 2008, kreeg Ted Kennedy een kwaadaardige hersentumor. Hij werd hetzelfde jaar geopereerd. Ongeveer een jaar later stierf hij op 77-jarige leeftijd.

Voor zijn dood zei hij nog dat er helemaal geen vloek ruste op de familie Kennedy. “Wat wij allemaal hebben meegemaakt, maken veel Amerikaanse families mee.”