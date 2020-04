25 miljoen euro ‘coronabuffer’ uit Gentse stadskas: drie maanden geen bedrijfsbelasting

Gent -

7,2 miljoen euro bedrijfsbelastingen minder, 7,5 miljoen euro sociaal-economische steun extra en 10 miljoen euro die nog te verdelen is. Met 25 miljoen euro uit de stadskas wil het Gentse stadsbestuur de schade van de co­ro­nacrisis proberen milderen. Dat is vrijdag bekendgemaakt. Onder meer horecataksen, bedrijfsbelastingen en toeristentaksen worden kwijtgescholden voor drie maanden. Wat is er beslist?