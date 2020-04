Licentie KV Oostende en helft van 1B-clubs in gevaar

De laatste clubs hebben gisteren hun licentie verdedigd met het oog op volgend seizoen. In totaal dienden er vijftien clubs extra uitleg te verschaffen. De licentiemanager geeft nu zijn bevindingen door aan de licentiecommissie, die komende woensdag een definitieve beslissing neemt.

Het is geen geheim dat KV Oostende en de helft van de 1B-clubs (Roeselare, Virton, Lommel en Lokeren) geen overtuigend licentiedossier inleverden. Oostende, Lokeren en Roeselare vechten tegen het faillissement. Virton heeft een loonkost die buiten alle proportie is. Over de clubsstructuur van Lommel bestaan veel vraagtekens. Als de licentiecommissie de hakbijl hanteert, blijft er van 1B niet veel over. Uit de amateurs vroegen alleen Deinze, Seraing, RWDM, Lierse Kempenzonen en La Louvière-Centre een licentie voor 1B aan. Patro Maasmechelen deed dat ook, maar die licentie staat nog op de helling.

De clubs kunnen een afwijzing altijd aanvechten bij het BAS. Het Belgische Arbitragehof voor de Sport doet pas uitspraak rond 10 mei.