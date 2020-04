Cercle Brugge zet spelers op technische werkloosheid

Cercle is na Waasland-Beveren de tweede club uit 1A die voor werkloosheid van de spelers kiest. Eerder werden ook al tal van werknemers op technische werkloosheid gezet. Over die beslissing werd de afgelopen dagen druk overlegd met de eigenaars van Monaco die de keuze voor werkloosheid mee ondersteunen. De Vereniging geeft te kennen dat dit een uitzonderlijke maatregel is, maar dat ze ertoe moet bijdragen dat de continuïteit van Groen-Zwart gegarandeerd blijft.