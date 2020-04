Antwerpen -

Daklozenrestaurant Kamiano in de Lombardenstraat is als enige restaurant in Antwerpen nog open, ondanks de coronacrisis. Waar moeten de ‘vrienden van de straat’ anders naartoe? Vele vrijwilligers blijven op post. Er komen er zelfs nieuwe bij, onder wie de baas van een van de best gekende horecazaken in Antwerpen: Tim Ferket van De Groote Witte Arend.