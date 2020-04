Spelers van Club Brugge moeten wachten op premies

Club Brugge wordt op 15 april uitgeroepen tot kampioen, maar de spelers kregen nog geen titelpremie. De onderhandelingen daarover moesten nog worden opgestart toen de coronacrisis uitbrak.

Ook voor de Beker van België is het afwachten. De spelers spraken af dat ze afstand deden van elke premie vanaf de kwartfinale. Alleen als ze de Beker winnen, zouden ze een bedrag krijgen. Of de bekerfinale nog gespeeld wordt, is ten vroegste duidelijk op 15 april.

Het is in de geschiedenis van het Belgisch voetbal nog maar zeven keer gebeurd dat een club de dubbel titel-beker pakte. De laatste keer was Club Brugge in 1996. Ook in 1977 won blauw-zwart de dubbel. (bla)