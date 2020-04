Burgemeester houdt Sint-Truiden recht, terwijl haar man vecht voor zijn leven: “Ik denk vaak aan Dimitri, maar hij is er tenminste nog”

Sint-Truiden -

“Dit is de meest bizarre tijd van mijn leven. Ik werk 15 uur per dag en slaap erg weinig en slecht. Vooral ’s avonds heb ik het moeilijk, pieker ik over mijn partner die in coma ligt en de maatregelen die ik nog kan nemen.” Burgemeester Veerle Heeren (55) van Sint-Truiden beleeft en echte horrorlente.