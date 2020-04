Thomas Kaminski

MAANDAG

“Met handschoenen naar de supermarkt”



“Mijn vrouw Yana durft niet goed meer naar de supermarkt. Anderhalve maand geleden werd ons dochtertje Lina geboren en met zo’n kleintje wil je absoluut niet besmet geraken. Dus is winkelen nu mijn taak. Gelukkig is het niet te druk en wordt de winkelkar ontsmet, maar uit voorzorg trek ik toch handschoenen aan. Geen keepershandschoenen, hé. Van die plastieken. We zijn geen hamsteraars, maar ik neem toch genoeg eten mee voor 4 à 5 dagen. Vooral gezonde dingen, want omdat we minder intensief trainen schreef onze diëtiste extra gezonde maaltijden voor. Kippenwit, zalm...”

Training

> Loopsessie: 4x 6 minuten aan 14km/u, tussendoor 2 minuten aan 8km/u

> Blessurepreventie (20 min): stretching, stabiliteit...

> Cooling down (10 min)

DINSDAG

“Zwaaien naar elkaar op het veld”

“Ik ga een uurtje naar de club om te trainen met de keeperstrainer. Spelers die in de buurt van het oefencomplex wonen, zijn welkom om te trainen, maar we moeten vooraf goed afspreken dat we niet met te veel in één keer opdagen. Social distance is cruciaal. In verschillende hoekjes van het veld zijn Owusu, Ngadeu, Kvilitaia oefeningen aan het doen. We zwaaien naar elkaar en babbelen vanop afstand. Voor Kvilitaia moet dit wel zwaar zijn: quarantaine zover van zijn vaderland Georgië. Daarom speel ik wel eens FIFA online op PlayStation tegen hem. Het is makkelijker om van hem te winnen dan van mijn broer Matthias.”

Training

> Keeperstraining (1 uur)

> Cooling down (10 min)

WOENSDAG

“Filmpje opnemen voor UZ”

“De club vroeg mij om voor het UZ Gent een preventiefilmpje tegen corona op te nemen. Ik moet de mensen aanraden op tijd een dokter te contacteren als ze zich niet goed voelen. Om eerlijk te zijn: ik heb wat moeten oefenen op mijn tekst en het stond er niet in één take op. Je wilt dat toch duidelijk verstaanbaar uitleggen en één keer kwam mijn dochtertje ertussen. De reacties op sociale media zijn wel positief. Wij prijzen ons echt gelukkig dat Lina voor heel die coronacrisis is geboren. Mijn collega Colin Coosemans werd vader tijdens de quarantaine en dat is erg. Je wilt nu niet in een ziekenhuis zijn en je krijgt niet eens bezoek.”

Training

> Duurloop: 40 min aan 10,5 à 11,5 km per uur

> Cooling down (10 min)

DONDERDAG

“Samen opstaan voor Lina”

“Wij wonen in De Pinte, mijn ouders in Asse. Natuurlijk missen zij hun kleindochter heel hard. Lina groeit en ontwikkelt zich snel en al die fases missen oma en opa. Eens langs hun huis wandelen is geen optie en dus videochatten we vaak. Hoe lang gaat deze isolatie nog duren? De competitie is nu ook al stopgezet. Pas op, het is niet omdat ik nu vaker thuis ben dat mijn vrouw en ik meer discussies hebben. Normaal sta ik tijdens het seizoen ’s nachts zelden op voor onze dochter. Nu komen we samen uit bed als ze om 5 uur ontwaakt. Dan help ik papjes geven. We gaan ook dagelijks wandelen om eens buiten te zijn als gezin.”

Training

> Individuele krachttraining in fitness van AA Gent

> Fietsen: 15 minuten

VRIJDAG

“Straffe documentaire over Carlos Tevez”

“Onze dagindeling wordt grotendeels bepaald door Lina, maar als Yana en ik tijd hebben kijken we ook Netflix. Zo zijn we bezig aan de documentaire over Carlos Tevez. Hoe hij tijdens zijn jeugd te maken kreeg met criminaliteit en toch een wereldvedette werd: straf. Daarnaast shoppen we nu ook meer online. Kleertjes voor onze dochter: het is verleidelijk. Neen, voorlopig heeft Gent nog niet gevraagd om salaris in te leveren. We zien wel wat er de komende weken beslist wordt, maar persoonlijk zou ik daar wel begrip voor hebben. Voor voetbalclubs is deze crisis ook een ramp. Al een geluk dat Gent tweede eindigt.”

Training

> strechting, stabiliteit, kracht

> Loopsessie

Gemiddelde maaltijd

Ontbijt:

Omelet met tomaatjes en kippenwit of havermout

Middageten:

Vier à vijf sneetjes brood met gerookte zalm

Na de training:

Proteïneshake

Avondmaal

Salade met zalm, tomaat, mozarella, ajuintjes, beetje olijfolie