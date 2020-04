Containerparken gaan weer open, maar niet overal

Goed nieuws voor de klussers in tijden van lockdown: op dinsdag 7 april gaan de containerparken weer open. Al zal dat niet over heel Vlaanderen op dezelfde manier verlopen. Op sommige plaatsen is er zelfs helemaal geen sprake van een heropening. “Wij raden iedereen aan om zijn eigen gemeente of afvalcommunale te contacteren om na te gaan of en hoe de recyclageparken bij u zullen functioneren”, zegt Nathalie Debast, woordvoerster van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

“Open of dicht en wat mag en niet mag, het zal allemaal afhangen van de beschikbaarheid van het personeel en het feit of het afval een verdere verwerking kan krijgen”, voegt Andy Pieters, woordvoerder van Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) toe. “Zo heeft Antwerpen de voorkeur gegeven aan extra huis-aan-huisophaling in plaats het openen van de recyclageparken.”(yb)