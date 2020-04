Politie weet nog altijd niet wat mag en wat niet

Vrijdag hadden alle politiechefs een interventiegids moeten ontvangen die alle achterpoortjes in de coronamaatregelen sluit. Te veel van die regels zijn nog altijd voor interpretatie vatbaar. Dat maakt het bijzonder moeilijk voor agenten om toe te zien op de naleving ervan. Elke politiezone interpreteert ze op zijn manier, en dat leidt af en toe tot behoorlijk wat wrevel.

Dat is niet alleen bij de politie het geval, maar evengoed bij de burgers. Het Comité P, dat de politie controleert, heeft sinds 18 maart al 27 klachten binnengekregen, zegt voorzitter Kathleen Stinckens. “Allemaal klachten van mensen die vinden dat ze ten onrechte een proces-verbaal kregen omdat ze een coronamaatregel zouden hebben overtreden.”

Elke dag anders

Over de inhoud van de klachten kan ze niets zeggen, maar het is zonneklaar dat er veel onduidelijkheid is, zegt Stinckens. “De regels worden geregeld aangepast. Dat is voor ons ook niet eenvoudig. Bij elke klacht moeten we nagaan op welk tijdstip de inbreuk is vastgesteld, want een dag later kunnen die regels al veranderd zijn.”

Dat het ministerieel besluit over de coronamaatregelen vaak wordt aangepast, is logisch, zo valt te horen op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). “ De realiteit van deze crisis verandert elke dag.” Maar dat heeft wel tot gevolg dat de politiediensten niet bepaald uniform zijn in de handhaving van de regels. De vaste commissie voor de lokale politie dringt al sinds vorige week donderdag aan op duidelijkheid. Die zou er vrijdag komen, werd gehoopt. Helaas. Zolang er nog zinnen en komma’s worden bijgeschreven in het ministerieel besluit, is het moeilijk om een definitieve interventiegids te maken. “Wat er nu wordt ingeschreven, kan een halve dag later al veranderd zijn. Dan heeft het geen zin.”

Achtste versie

“We kunnen onmogelijk zeggen wanneer zo’n gids klaar zal zijn”, zegt men bij de federale politie. Wat wel vaststaat: niet vóór volgende week. De enige houvast die de agenten nu hebben, is de FAQ die door het Nationaal Crisiscentrum geregeld wordt geüpdatet. Intussen is die vragenlijst al toe aan zijn achtste versie. “Het is al wat beter sinds de verduidelijkingen van vorige week vrijdag, maar er blijft nog te veel ruimte voor interpretatie”, zegt commissaris Nicholas Paelinck, korpschef van de politiezone Westkust en voorzitter van de vaste commissie voor de lokale politie. “Mag iemand nu naar zijn lief gaan of niet? Dat wordt afgeraden. Wat moeten we daarmee? Afraden is niet verbieden, dus staan we het maar toe. Maar het kan evengoed dat een ander korps het niet toestaat. Dat schept verwarring.”