VBO bereidt nu al post-coronatijdperk voor maar heeft daarbij uw hulp nodig

In een opgemerkt videofilmpje op YouTube lanceert Pieter Timmermans, topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen, een al even opgemerkte oproep: “Mail mij uw voorstellen om in het post-coronatijdperk onze economie robuuster te maken.”

“Het coronavirus stort ons in een crisis van een ongeziene omvang”, zegt Pieter Timmermans. “Hoe langer de crisis woedt, hoe zwaarder de economische schade. Het komt er nu allereerst op aan de epidemie in te dijken, maar tegelijk moeten we zo snel mogelijk op zoek naar de middelen om onze economie weer aan te zwengelen en veerkrachtiger te maken. Dat zal nieuwe ideeën vergen, een nieuwe aanpak, … een nieuw Marshallplan om onze ondernemingen opnieuw sterker en robuuster te maken.”

Het idee groeide na een conference call met 60 ondernemers. “De meesten zijn nu bezig met de korte termijn, en dat is logisch. Maar er komt een tijd, en hopelijk komt die snel, dat we de bedrijven opnieuw zullen mogen opstarten. Al is de kous daarmee niet af, want die eerste maanden, misschien zelfs het eerste half jaar, zal alles nog niet op wieltjes lopen. Hoe garanderen we de veiligheid en de gezondheid van onze mensen? Hoe geraken we aan kapitaal om te overleven? Hoe gaan we om met de vakantiedagen die massaal opgestapeld zijn? Elke ondernemer heeft daar wel een idee over. Elke werknemer misschien ook.” Suggesties zijn welkom op dit adres: ContactPieterTimmermans@vbo-feb.be. (krs)