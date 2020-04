Olieprijs flink in de lift

De prijs van ruwe olie is vrijdag verder gestegen, na de forse toename met 20 procent op donderdag.

Vrijdagmiddag kostte een vat Brent-olie, afkomstig uit de Noordzee, voor levering in juni 33,18 dollar. Dat was ruim 10 procent meer dan de slotkoers van donderdagavond. Op de beurs in New York kostte een vat van de Amerikaanse oliesoort 26,78 dollar, een stijging met bijna 6 procent.

De plotse prijsstijging heeft te maken met een conference call begin volgende week tussen het oliekartel OPEC en onder andere Rusland, waar naar verwachting een verlaging van de olieproductie zal worden besproken. De olieprijs was door de prijzenoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland en de sterk gedaalde vraag naar olie door de coronacrisis in elkaar gestuikt. Op een bepaald moment stond de prijs zelfs op zijn laagste peil in 17 jaar.(krs, blg)