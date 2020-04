Man die klopjacht opende op Lelièvre riskeert 1 jaar cel

Silvio V., de man die vorig jaar een Facebookgroep oprichtte om Michel Lelièvre (foto), ex-kompaan van Marc Dutroux, na zijn vrijlating op te sporen om hem een lesje te leren, riskeert daarvoor 1 jaar cel. Op 18 december 2019 werd Lelièvre, kort na zijn vrijlating uit de gevangenis, in Anderlecht door drie onbekenden op straat in elkaar geslagen. Silvio V. verklaarde later in een interview spijt te hebben dat hij er toen zelf niet bij was.

“Ik kan niet aantonen dat zijn oproep rechtstreeks geleid heeft tot de strafexpeditie waarvan meneer Lelièvre het slachtoffer is geworden. Maar de bedreigingen en de aansporing tot geweld staan vast. Daarom vraag ik 1 jaar cel met uitstel en een boete van 2.000 euro”, aldus procureur Denis Goeman.

Uitspraak op 8 mei. (yb)