Ook muizen hebben gezichtsuitdrukkingen

Walging, plezier, pijn, angst en misselijkheid. Volgens Duits onderzoek van het Max Planck-instituut voor neurobiologie kunnen we die emoties aflezen van een muizengezicht. Dat schrijven de onderzoekers in het vakblad Science. De Duitsers stelden muizen bloot aan verschillende prikkels, zoals elektrische schokjes aan hun staart of zoete snoepjes. Dat lokte subtiele expressies uit in hun gezicht. Wanneer bijvoorbeeld hun staart een schokje kreeg, lagen de oren van de muis verder naar achteren en verschoof de positie van de onderkaak en de neus.

De onderzoekers bekeken ook wat er gebeurt in de hersenen tijdens die verschillende stemmingen. Volgens coauteur Nadine Gogolla zijn die resultaten belangrijk omdat ze onderzoekers nieuwe manieren bieden om de intensiteit van emotionele reacties te meten. Dat kan helpen om te onderzoeken hoe emoties in de hersenen ontstaan. (sir)