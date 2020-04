Gopass wordt niet verlengd

Nu we al bijna een maand in quarantaine zitten, en niet noodzakelijke verplaatsingen verboden zijn, dreigen heel wat Go- en Railpassen te vervallen. Toch heeft de NMBS voorlopig niet de intentie om de geldigheid van de vervoersbewijzen te verlengen. “Samen met de drie andere openbaarvervoermaatschappijen (De Lijn, MIVB en TEC) en met de bevoegde overheid bekijken we wat we aan het einde van de crisis, als de impact ervan duidelijk is, bijkomend kunnen doen voor onze reizigers. We zijn ons bewust van de vragen, maar willen daar op een realistische en implementeerbare manier een antwoord op bieden”, klinkt het. (lto)