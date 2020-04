Doven slaken noodkreet omdat ziekenhuizen hen niet verstaan

De dovengemeenschap wil dat de ziekenhuizen ook in coronatijden meer moeite doen om doven te helpen. Er is te weinig personeel dat de gebarentaal machtig is, en door de mondmaskers kunnen de doven niet liplezen. “Schriftelijke communicatie volstaat niet, zeker niet als je ziek en in paniek bent. In de eerste plaats is er nood aan gebarentalig medisch personeel. Plan B is een gebarentaaltolk”, zegt Helga Stevens, directeur van Doof Vlaanderen.

Doof Vlaanderen en Unia hebben twee jaar geleden al een infoblad bezorgd aan alle ziekenhuizen over hoe ze het best moeten omgaan met dove patiënten. Volgens Stevens is er sindsdien weinig gebeurd. Directeur Margot Cloet van Zorgnet-Icuro, de koepel van Vlaamse ziekenhuizen, belooft de infofiche nog eens onder de aandacht te brengen.

De dovenorganisatie pleit er ook voor dat de noodnummers 100,101 en 102 rechtstreeks bereikbaar moeten zijn voor doven en slechthorenden, zoals in Frankrijk. Voorlopig hebben ze weet van één dove Vlaming die in de provincie Antwerpen in het ziekenhuis is opgenomen met Covid-19, zegt Stevens. Dat zorgde toen voor veel problemen.(frp)