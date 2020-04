Burgemeesters willen Tomorrowland niet laten doorgaan

* Als het van de burgemeesters van Boom en van Rumst – Jeroen Baert en Jurgen Callaert (beiden N-VA) – afhangt, vindt er deze zomer geen editie van het dancefestival Tomorrowland plaats. “Als we de bevoegdheid zouden hebben om het zelf af te gelasten, hadden we het al gedaan”, zegt Baert. De organisatoren van Tomorrowland zijn akkoord dat de veiligheid primeert, en volgen de instructies van de nationale overheid op.

* Burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (55) ziet hoe het aantal besmettingen in haar stad verhoudingsgewijs hoger ligt dan elders in ons land. Ook haar partner Dimitri Flossy (45) is besmet en wordt al twee weken in een kunstmatige coma gehouden. “Dit is de meest intense en bizarre periode van mijn leven”, zegt ze in Het Belang van Limburg.

* Drie op de tien klanten van Delhaize respecteren de social distancing-maatregel niet, zelfs na aandrang van een winkelmedewerker. Dat stelde de supermarktketen vast bij een steekproef. Delhaize gaat daarom vloerstickers aanbrengen om die anderhalve meter te waarborgen, meldt het bedrijf.

* Tweedeverblijvers proberen de coronamaatregelen massaal te omzeilen door een adreswijziging naar de kust aan te vragen. In Knokke-Heist gaat het om zo’n honderd gevallen, waarvan 98 procent van buiten de gemeente komt. Ook in Blankenberge en De Haan deed het fenomeen zich voor. “Ik heb begrip voor die mensen, maar het zal niet pakken”, zegt Daphné Dumery (N-VA), burgemeester van Blankenberge.

* Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) gaat 500 enkelbanden bijbestellen. De voorraad enkelbanden is onder druk komen te staan nu de magistratuur steeds meer zou kiezen voor straf met elektronisch toezicht “om zo minder mensen de federale gevangenissen binnen te laten”.

* Kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano ontvangt vijf keer minder armoededossiers dan voor de coronacrisis. “Nu de sociale controle door de sluiting van scholen of andere organisaties die met kinderen betrokken zijn wegvalt, dreigt de doorstroom van armoededossiers in het water te vallen”, klinkt het. (blg, sir, jve, bvl)