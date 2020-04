Nog geen witte rook voor premie zorgpersoneel

Een nieuw, derde pakket aan maatregelen tegen de nefaste gevolgen van de coronacrisis is nog niet helemaal rond, maar de ministerraad nam vrijdag wel een reeks kleinere, fiscale beslissingen. Zo gaat de federale regering geen belastingen heffingen op de premies die Vlaanderen, Brussel of Wallonië geven aan handelszaken die door de crisis moeten sluiten. Medische hulpgoederen die worden geschonken aan ziekenhuizen of zorginstellingen worden dan weer vrijgesteld van btw. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) besliste ook om bedrijven die pas later hun voorafbetalingen doen niet financieel te straffen. Nu is het zo dat de korting op het belastingtarief voor bedrijven groter wordt naarmate je vroeger je belastingen betaalt. Maar aangezien veel ondernemingen door de crisis nu liquiditeitsproblemen hebben, past de regering dit aan.

Een nieuw pakket maatregelen raakte vrijdag nog niet door het kernkabinet. Zo is er onder meer sprake van een premie voor verzorgend personeel in de ziekenhuizen, lagere sociale bijdragen voor werknemers uit essentiële sectoren zodat zij netto meer overhouden en goedkopere overuren voor de werkgevers. De regeringspartijen én de partijen die in de Kamer de volmachten goedkeurden, steken zaterdag in elk geval de koppen weer bij elkaar om de maatregelen nog eens te bekijken. Mogelijk komt er dan al witte rook. (fem)