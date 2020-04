Ellenlange file aan de drukste Colruyt van het land

Wie vrijdagochtend boodschappen ging doen in de Colruyt van Heverlee, moest daar een file van meer dan 100 mensen voor trotseren. “We zijn sowieso de drukste Colruyt van het land, maar dit is toch wel de langste file die we deze week al zagen”, klinkt het personeel. Nochtans waren er vrijdag geen uitzonderlijke acties, de kortingen waren er donderdag ook al. Waarom de vele wachtenden dan net nu komen? “We hadden gewoon echt boodschappen nodig”, klinkt het. “Ik ben hier woensdag al komen kijken en door de wachtrij terug naar huis gereden. Maar je kan niet blijven uitstellen”, zegt een vrouw achteraan de rij. Volgens de persverantwoordelijke bij Colruyt zijn de langere files geen algemene trend bij al hun vestigingen. “Ook niet sinds de promoties. Donderdag en vrijdag kwamen in al onze winkels ongeveer evenveel klanten als begin deze de week.”(hsz)