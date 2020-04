Politie weet nog altijd niet wat wel en niet mag: “Na een dag kunnen coronaregels weer veranderd zijn”

Bij het Comité P, de waakhond van de politiediensten, zijn sinds het begin van de maatregelen al 27 klachten binnengelopen van mensen die vinden dat ze ten onrechte een proces-verbaal kregen. De onduidelijkheid over wat mag en wat niet, frustreert de agenten. Een duidelijke handleiding is al enige tijd beloofd, maar is vrijdag nog maar eens uitgesteld.