Prijzen in supermarkten tot 6,6 procent hoger door coronavirus

De economische gevolgen van het coronavirus laten zich voelen in de supermarkten. Dat heeft consumentenorganisatie Test Aankoop berekend. De voorbije week lagen de prijzen 6,6 procent hoger dan anders.

De voorbije dagen en weken viel het al meerdere mensen op dat ze schijnbaar meer betaalden in de supermarkt voor hun gewoonlijke inkopen. Test Aankoop heeft de prijzen van 267 producten in de supermarkten de voorbije week vergeleken met de prijzen voor de coronacrisis. Het gaat om verzorgingsproducten, kruidenierswaren, dranken, zuivelproducten en zo meer. Verse producten als groenten, vlees en fruit werden niet bekeken in het onderzoek omdat die prijzen elke dag schommelen.

De consumentenorganisatie stelt vast dat de prijzen wel degelijk fors zijn gestegen. Vooral bij Carrefour Hyper (+ 5 procent) en Colruyt (+ 6,6 procent) ging de prijs gevoelig de hoogte in. Bij Aldi, Intermarché en Match waren weinig verschillen te vinden. Die stijgingen zijn onder meer het gevolg van het wegvallen van promoties en kortingen in de supermarkten.