Coronacijfers stabiliseren verder: 140 bijkomende sterfgevallen, 503 patiënten opgenomen in ziekenhuis

De coronacijfers van zaterdag tonen opnieuw een gevoelige stijging van het aantal doden, besmettingen en ziekenhuisopnames, maar de virologen benadrukken dat de aantallen die ertoe doen stabiliseren. “We moeten blijven volhouden”, klonk het op de dagelijkse persconferentie. “De stabilisering is goed nieuws.”

Er zijn 503 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat zijn er minder dan de voorbije drie dagen. De dodentol is met 140 toegenomen tot 1.283. Er liggen momenteel 5.678 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 1.245 op de dienst intensieve zorgen. Voor 375 patiënten was er goed nieuws, want zij konden het ziekenhuis verlaten. In totaal zijn nu al 3.247 mensen ontslagen uit het ziekenhuis.

Van de bedden op intensieve zorgen is nu 56 procent ingenomen.

Stabiliseren

“Het aantal bevestigde besmettingen stijgt fors, maar zegt niets over de werkelijke evolutie”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “We testen steeds meer mensen, daarom lijkt het te stijgen en zal het wellicht de komende dagen nog verder stijgen.”

De cijfers die wél iets zeggen, zijn vooral de ziekenhuiscijfers en dan vooral de opnames. “We zien dat het aantal stabiliseert, en dat is goed nieuws. Het getal blijft wel hoog en de druk op de ziekenhuizen blijft ook zeer hoog. Het aantal overlijdens blijft ook hoog en zal waarschijnlijk nog stijgen. Dat gaat vooral om mensen die twee weken of langer geleden besmet geraakt zijn, voor de maatregelen ingegaan zijn. We moeten dit echt volhouden.”

Straten niet ontsmetten

De specialisten kregen ook de vraag of straten ontsmetten, zoals in sommige andere landen gebeurt, iets is dat zin heeft. “Volgens ons heeft dat heel weinig zin’, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Bomen, beton en asfalt zijn geen bronnen van het virus. Mensen zijn dat wel. Die producten werken maar even en zijn schadelijk voor het milieu. Ecologisch zijn ze dus nefast, en virologisch heel weinig zinvol.”

Het heeft volgens de viroloog veel meer zin om gericht oppervlakten te ontsmetten. Denk daarbij aan klinken, knoppen of leuningen die mensen veel aanraken. Ook de goede handhygiëne in acht nemen, is veel zinvoller volgens Van Gucht.