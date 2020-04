Spelen de Rode Duivels vanaf september drie matchen per interlandonderbreking om schade in te halen?

De Europese voetbalbond UEFA overweegt nationale ploegen bij de interlandonderbrekingen in het najaar tot drie wedstrijden per keer te laten spelen. Volgens het Duitse agentschap dpa kunnen de landen in de maanden september, oktober en november zo tot acht matchen afwerken.

Op de huidige kalender worden de drie komende interlandonderbrekingen ingevuld met zes speeldagen in de groepsfase van de Nations League. Maar de barrages voor de eindronde van het EK, die in maart werden uitgesteld door de coronacrisis, hebben prioriteit en moeten zo snel mogelijk worden ingepland. Mogelijk komen die duels er in het najaar bij en spelen landen die al geplaatst zijn voor het EK, zoals België, twee extra oefenmatchen (telkens één in twee van de drie interlandbreaks).

Woensdag besliste de UEFA alle internationale ontmoetingen voorzien in juni uit te stellen na een videoconferentie met de 55 aangesloten lidstaten. Alle nog te spelen wedstrijden in de UEFA-competities zoals Champions League en Europa League zijn eveneens nog altijd voor onbepaalde tijd uitgesteld.