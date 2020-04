Ziekenhuisopname lijkt te stabiliseren maar wat met de andere curves? “Aantal doden kan nog wekenlang stijgen”

Het aantal patiënten dat met Covid-19 opgenomen wordt in het ziekenhuis, is al een aantal dagen constant tussen 500 en 600. Zaterdag was dat opnieuw het geval, met 503. Goed nieuws, zegt viroloog Steven Van Gucht, want de piek komt daarmee langzaam in zicht. Geen goed nieuws is dat het dodental vermoedelijk nog aanzienlijk zal stijgen. “Reken daar een vertraging van twee tot drie weken op de ziekenhuisopnames. Dus het kan nog even duren.”