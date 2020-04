Buschauffeur die viraal ging met boze video over hoestende passagier is overleden aan coronavirus Video: Facebook

Jason Hargrove, een buschauffeur uit Detroit, is gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. De man ging vorige maand nog viraal met een video waarin hij zich ergerde aan een passagier die ongestoord zat te hoesten op zijn bus. Zijn angst voor het virus werd ook werkelijkheid: Hargrove raakte vier dagen later besmet met het virus en overleed afgelopen woensdag.

Hargrove plaatste zijn boze videoboodschap op 21 maart op Facebook. De man kon het niet verkroppen dat een volwassen vrouwen vier tot vijf keer hoestte zonder haar mond te bedekken. “En dat terwijl ze weet dat we in een pandemie verkeren”, aldus de buschauffeur. “Dat doet me beseffen dat het sommige mensen niks kan schelen. Als we hierdoor willen geraken, moeten we dit allemaal serieus nemen.” Hoe de buschauffeur het virus opliep, is niet geweten.

Intussen is de emotionele videoboodschap al honderdduizenden keren bekeken. “Ik snap niet dat je dit kunt bekijken zonder tranen in de ogen”, vertelde Mike Duggan, de burgemeester van Detroit, tijdens een persconferentie. “Hij wist dat hij zijn leven in gevaar bracht, ook al ging hij elke dagen werken. En nu is hij er niet meer.”

