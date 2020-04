Cercle Brugge al tweede club uit 1A die spelers op technische werkloosheid zet: “Er zullen er nog volgen”

Na Waasland-Beveren zette met Cercle Brugge nu ook een tweede club uit 1A de spelers technisch werkloos. “Een noodzakelijke maatregel om de continuiteit van onze vereniging te garanderen”, aldus voorzitter Vincent Goemaere. “Het is geen populaire maatregel maar geloof mij, er zullen er de komende dagen nog ons voorbeeld volgen.”

Via diverse call conferences probeerde het bestuur van Cercle afgelopen week een regeling te treffen met de spelers. “Door de diverse belangen bleek dat helaas niet mogelijk”, bekent voorzitter Vincent Goemaere. “Dat veel spelers gehuurd worden of einde contract zijn heeft daar natuurlijk ook veel mee te maken. We hebben dan maar de knoop doorgehakt en deze moedige beslissing genomen. We beseffen dat dit geen populaire maatregel is maar we zijn ook van plan om na deze crisis via community-werking een deel van wat we van de overheid zullen krijgen terug te geven aan de maatschappij. Nu zijn er echter te veel onzekerheden en als bestuur moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen. We zijn een bedrijf met 70 mensen in dienst en zitten zonder inkomsten en niemand weet hoelang dit zal duren. “

De eigenaars van Monaco waren ook voorstander van de beslissing. “Ook zij zijn genoodzaakt om maatregelen te nemen”, weet Goemaere. “De situatie is daar nog erger want de competitie was er amper halfweg en de televisiegelden zijn er nog niet betaald.”

Vincent Goemaere is amper een paar maanden voorzitter van Cercle maar hij zetelt al langer in het bestuur en heeft een duidelijke kijk op het product voetbal na corona. Hij is één van de voornaamste pleitbezorgers van een competitieformat met 20 clubs en zonder Play-offs. “Ik geef toe dat Play-off 1 een aantrekkelijk concept is maar Play-off 2 en 1B zijn rampformules waarmee drie vierde van de profclubs niet kan overleven. De televisiegelden zijn ook niet evenredig verdeeld, ook daar moet nu eens werk van gemaakt worden.”

Storck beslist deze week

Maar het leven gaat verder en de toekomst moet wel ingevuld worden. De spelers van Cercle zijn nu dus officiëel technisch werkloos maar dat geldt voorlopig nog niet voor de trainers. “Maar ook met hen willen we een regeling treffen”, aldus Goemaere. Volgende week moet ook duidelijk worden of Bernd Storck coach van Cercle blijft. “We hebben hem een heel goed voorstel gedaan want we willen graag verder met hem. Maar Storck is bij ons nog populairder geworden en we beseffen dat we niet de enige club zijn die hem als trainer wil. Er zullen kapers op de kust zijn maar hij is graag bij ons en kan hier ook zijn visie uitwerken, ik heb er goede hoop op dat hij blijft. Hij heeft beloofd om deze week te beslissen.”