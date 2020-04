Weinig wielertoeristen op parcours Ronde Van Vlaanderen: “We hebben geen hellingen moeten afsluiten”

“Er zijn weinig wielertoeristen op pad”, klink het bij verschillende politiezones in Oost-Vlaanderen waar de belangrijkse hellingen liggen uit de Ronde Van Vlaanderen. “Er is goed gehoor gegeven aan onze oproep om niet massaal de Ronde te rijden. We hebben geen enkele helling moeten afsluiten.”

De regels zijn gekend: een fietstocht of wandeltocht mag, maar je mag niet met je wagen naar het parcours van de Ronde van Vlaanderen komen of een andere verplaatsing doen om ergens te lopen of fietsen. Met meer dan twee op pad mag ook niet.

Hellingen afsluiten

Toch vreesden lokale politiezones de voorbije dagen voor een stormloop op het parcours van de Ronde van Vlaanderen omdat normaal op zaterdag de toeristenversie wordt verreden en op zondag de echte Ronde. Die twee aspecten en het mooie weer baarden sommige politiezones kopzorgen. Er werden zelfs nadars en signalisatieborden klaargezet aan verschillende hellingen om die af te sluiten, maar dat is nergens nodig, zo blijkt uit rondvraag zaterdagmiddag door het persagentschap Belga.

“We hadden ons voorbereid”, zegt Joost Duhamel van de politiezone Vlaamse Ardennen, “want we vreesden dat er misschien wat meer groepen toch op pad zouden zijn of dat door een te veel aan wielertoeristen misschien wel opstroppingen zouden ontstaan op de hellingen, maar dat is absoluut niet aan de orde. We hebben geen enkele helling (Oude Kwaremont, Paterberg, Wolvenberg, Koppenberg) moeten afsluiten. Eigenlijk zagen we de voorbije dagen al een enorme discipline bij de wielertoeristen en dat werd vandaag nog eens bevestigd. Niemand fietst met meer dan twee, iedereen houdt zich aan de regels. Er is geen enkel pv opgemaakt deze voormiddag, er zijn wel fietsers op pad, maar veel minder dan we verwacht hadden. Er is duidelijk gehoor gegeven aan onze oproep en ik verwacht ook niet dat er nu opeens deze namiddag of zondag nog problemen zouden ontstaan”.

Dranghekken en signalisatieborden

Ook op de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg zijn er geen problemen. “Er zijn eigenlijk weinig wielertoeristen op pad”, klinkt het ook bij Jurgen De Landsheer van de politiezone Geraardsbergen/Lierde.

“Ook in Brakel, Zwalm, Horebeke en Maarkedal is alles rustig”, stelt Freddy Cruypeninck van de politie. “We hadden eigenlijk vier extra ploegen ingezet om controles te doen, maar er zijn weinig fietsers op de baan en iedereen houdt zich aan de regels. De dranghekken en signalisatieborden stonden klaar aan onze hellingen of bekende zones (Leberg, Berendries, Valkenberg, Korte Keer, Molenberg, Eikenberg, Taaienberg, Haaghoek, Ten Bosse), maar we hebben die niet moeten plaatsen. Misschien wordt het nog drukker deze namiddag, maar veel problemen verwachten we niet.”