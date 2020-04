Appartementsgebouw bij Moskou ingestort na gasexplosie

In de regio van de Russische hoofdstad Moskou is zaterdag een deel van een appartementsgebouw ingestort als gevolg van een gasexplosie. Minstens één persoon overleefde de ontploffing niet, zo is vernomen bij het Russische ministerie van Noodsituaties.

De explosie deed zich voor in de stad Orechovo-Zoejevo, zo’n 95 kilometer van Moskou. Ze vond plaats op de tweede verdieping van het residentiële gebouw, dat vijf verdiepingen telt. De aanpalende gebouwen zouden intact gebleven zijn.

Volgens de persbureaus Ria Novosti en Interfax maakte het ministerie van Noodsituaties melding van één overledene en vier gewonden.

Ook in Rusland gelden scherpe mobiliteitsbeperkingen omwille van de coronapandemie. Russen die niet werken in essentiële sectoren, moeten thuis blijven en mogen enkel hun woning verlaten om voeding of medicijnen te kopen of de hond uit te laten.

Gasexplosies komen in Rusland wel vaker voor. Vele woonblokken dateren uit de Sovjetperiode en de veiligheidsnormen worden er vaak met voeten getreden.