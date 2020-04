Ziekteverzekering betaalt alle coronatesten terug, behalve voor wie zelf aandringt zonder aanleiding

De ziekteverzekering zal niet alleen de noodzakelijke testen terugbetalen die een besmetting met het coronavirus kunnen bevestigen, maar ook testen die immuniteit tegen het virus aantonen. Dat bevestigt administrateur-generaal van het Riziv, Jo De Cock. De voorwaarden liggen echter nog niet vast.

Het Riziv schept daarmee duidelijkheid over de terugbetaling van de verschillende coronatesten die nu al gebruikt worden. Wie volgens de richtlijnen van de overheid getest moest worden, kan sowieso op een tussenkomst van de ziekteverzekering rekenen. Tot nu toe waren de facturen op vraag van het Riziv bevroren.

Wie zelf aandringt op test moet wel betalen

“We wilden vermijden dat ziekenhuizen of laboratoria kosten aanrekenden. In het begin van de crisis zagen we dat aan bepaalde patiënten tot 139 euro werd aangerekend. Dat kan natuurlijk niet”, zegt De Cock. “Er komen regels die duidelijk maken dat als de richtlijnen werden nageleefd, er niets aan de patiënt kan worden aangerekend.” Een patiënt die zelf aandringt op een test, zonder aanleiding, moet wel betalen.

Ook de toekomstige serologische testen, die speuren naar antilichamen tegen het coronavirus, zullen terugbetaald worden. “Men is nog aan het voorbereiden hoe dat precies zal verlopen”, zegt De Cock. Het wetenschappelijk coronateam met Marc Van Ranst en andere specialisten zal dat mee bepalen.

“Nog geen zicht op kosten”

Over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de ziekteverzekering doet De Cock nog geen uitspraken. “We hebben nog geen zicht op alle kosten”, zegt hij. Wel is duidelijk dat bepaalde “normale” kosten nu tijdelijk verminderen. Dat is volgens de administrateur-generaal heel duidelijk in de tandzorg, maar ook heupoperaties worden al eens uitgesteld. Ook bepaalde routinematige periodieke testen vallen weg.