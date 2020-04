Politie klaagt ‘Colruyt-toerisme’ uit Wallonië aan

Ook aan de Colruyt in Heverlee was het de voorbije dagen lang aanschuiven. Foto: Dirk Vertommen

Geraardsbergen - De politie van Geraardsbergen is het beu dat de Waalse buren uit Lessen (Henegouwen) met z’n allen hun boodschappen doen over de taalgrens in de lokale Colruyt. “Op drukke momenten staan hier soms wachtrijen van anderhalf uur”, zegt Jurgen De Landsheer van de politiezone Geraardsbergen/Lierde. “We willen dat mensen shoppen in hun eigen buurt, maar blijkbaar heeft nog niet iedereen dat begrepen. De overheid zou hier ook duidelijker over moeten communiceren.”

Niet-essentiële verplaatsingen moeten vermeden worden, maar helemaal duidelijk is die regel nog altijd niet geformuleerd. Zo wordt de politie van Geraardsbergen geconfronteerd met zogenaamd winkeltoerisme. De Colruyt in Geraardsbergen (Overboelare) wordt druk bezocht dezer dagen, ook door de buren uit Lessen (Lessines) en dat is niet helemaal naar de zin van de korpschef.

“Passeren langs Lidl en Delhaize”

“We willen niet heiliger zijn dan de paus, maar we vinden dit geen essentiële verplaatsing”, verduidelijkt hij. “Als mensen uit Lessen naar die Colruyt komen, passeren ze intussen nog andere winkels zoals de Lidl en Delhaize. Is dat echt nodig om nog verder te gaan en naar de Colruyt te komen? Het winkelaanbod in Lessen is ruim genoeg, shop daar en begeef u naar de dichtstbijzijnde winkel, zo moeilijk kan dat toch niet zijn. In die Colruyt staan er soms al rijen tot anderhalf uur. Dat is heel lang en in deze coronacrisis niet veilig.”

Winkelende Walen niet welkom

In Lessen is men kwaad. Op sociale media gaat rond dat winkelende Walen niet meer welkom zijn in Geraardsbergen en bovendien kregen enkele inwoners al een pv aangesmeerd. “We lieten controles uitvoeren aan de taalgrens en een overijverige agent heeft al drie pv’s uitgedeeld de voorbije dagen”, zegt De Landsheer, “maar ik kan u zeggen: die gaan niet tot een boete leiden. Dat is te verregaand.”

De Geraardsbergse politie is ook niet van plan om in de toekomst boetes uit te delen. “Maar we willen wel de mensen sensibiliseren, blijven controles doen, iedereen er bewust van maken dat ze in de buurt moeten shoppen. Dat geldt trouwens ook voor de eigen inwoners. Mensen die voor hun plezier in meerdere winkels gaan shoppen, en dat gebeurt, dat kan niet de bedoeling zijn. Het is voor de politie niet gemakkelijk om de regels altijd te interpreteren.”

“Overheid moet duidelijk zijn”

De Landsheer vraagt de overheid om duidelijker te zijn. Voorts is hij ook van plan om contact op te nemen met de burgemeester van Lessen en een en ander te verduidelijken om spanningen weg te werken. “We houden geen mensen tegen omdat ze uit Wallonië komen, wel omdat ze te ver van hun huis shoppen, dat moet de boodschap zijn.”