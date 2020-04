Webwinkel Collishop gaat tijdelijk dicht door coronadrukte

Collishop, de webwinkel van Colruyt, gaat tijdelijk dicht. Dat meldt de webwinkel op zijn website. Collishop kan de gigantische drukte van de afgelopen weken even niet meer aan en haalde daarom de website even offline. Maar wie al iets besteld had, moet niet vrezen.

“Om onze lopende bestellingen sneller te kunnen verwerken, nemen we tot en met 6 april even geen nieuwe bestellingen meer aan”, dat schrijft Collishop op zijn website. De online-winkel kan de grote toestroom aan bestellingen even niet meer aan en besliste daarom om enkele dagen de webwinkel offline te halen.

Wie toch een pakketje bestelde, zal dat nog steeds ontvangen. “Geen nood: we verliezen je bestelling zeker niet uit het oog. Integendeel! Onze medewerkers zetten alles op alles om je pakje zo snel mogelijk te leveren, zonder extra vertraging”, klinkt het.

Op 7 april zal de webwinkel opnieuw online komen.